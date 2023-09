Manchester United-Brighton, le probabili formazioni: ten Hag vs De Zerbi. C’è Fati

Al cospetto dei biancazzurri arriva il Manchester United di ten Hag, squadra piazzata all'undicesimo posto, con soli sei punti raccolti. De Zerbi, per sopperire dal punto di vista tecnico al netto gap che c'è tra le due compagini, è pronto a lanciare dal primo minuto il gioiellino dell'ultima sessione estiva di calcio mercato: Ansu Fati, prelevato in prestito dal Barcellona. Il talento spagnolo, dovrebbe affiancare nel quartetto offensivo: Pedro, Mitoma e March. Si prospetta un turno di riposo - almeno dall'inizio - per Ferguson, autore di una tripletta contro la banda di Howe. In zona nevralgica viaggiano spediti verso il posto da titolare Pascal Gross e la rivelazione Gilmour. Pacchetto arretrato pieno di riconferme: da Milner ad Estupinan passando per Webster e Dunk. Prosegue la via della novità tra i pali, con la concreta possibilità del lancio dal 1' di Verbruggen per la terza volta consecutiva, dopo le presenze contro Newcastle e West Ham.

Due vittorie casalinghe e due sconfitte esterne sono state totalizzate nelle prime quattro gare di Premier League di questa stagione, con l'ultima battuta d'arresto subita per mano dei rivali dell'Arsenal, che due settimane fa hanno messo i Red Evils sotto per 3-1 in extremis. La squadra di ten Hag sembrava resistere per il pareggio all'Emirates Stadium" finché Declan Rice e Gabriel Jesus non hanno segnato a 96' e 101', conquistando i tre punti nel finale, lasciando l'ex Ajax con molto su cui riflettere in vista di un programma fitto di partite. Prima di affrontare i colossi tedeschi del Bayern Monaco nella partita di apertura della fase a gironi di ChampionsLeague mercoledì prossimo, il Manchester United deve spostare la propria attenzione sull'impegnativa sfida di Premier League di oggi contro il Brighton, che si è assicurato una vittoria per 2-1 all'Old Trafford lo scorso anno, quando c'era ancora Potter al timone.

Anche se le prestazioni del Manchster United in campo hanno lasciato un po' a desiderare, i problemi fuori dal rettangolo verde, che hanno coinvolto Antony e Jadon Sancho non stanno aiutando la causa di Erik ten Hag, chiamato a risollevare una squadra, che per investimenti fatti e tasso tecnico è chiamata a competere come minimo per i primi quattro posti. In vista del match contro il Brighton, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato dal tecnico olandese. Davanti ad Onana; Lindelof e Martinez comporranno il tandem di centrali difensivi; Wan-Bissaka e Dalot agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Casemiro ed Eriksen interni in zona nevralgica, mentre Garnacho e Rashford saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà con ogni probabilità in Bruno Fernandes il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Hojlund.

PROBABILI FORMAZIONI — MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, Dalot; Casemiro, Eriksen; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Milner, Webster, Dunk, Estupinan; Lordo, Gilmour; Marzo, Fati, Mitoma, Pedro