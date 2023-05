Marino: “Brighton? De Zerbi fa calcio spettacolare, c’è anche del mio. A Catania…”

Storica qualificazione europea del Brighton , che ad una giornata dal termine della Premier League volerà in Europa League o Conference per il prossimo anno. Artefice della cavalcata dei "Gabbiani" è sicuramente Roberto De Zerbi , tecnico ex Sassuolo che ha preso le redini della squadra nel settembre 2022. Anche un passato da calciatore per De Zerbi tra le fila del Catania , sotto la guida tecnica di Pasquale Marino . Quest'ultimo ha parlato ai microfoni di ItaSportPress del suo ex allievo, ecco le sue dichiarazioni:

"Brighton? C’è senza dubbio la mano di De Zerbi che ha inciso nella qualità del gioco con idee geniali. Roby pratica un calcio spettacolare, sono felice per lui perchè ha portato questo club in Europa ed ha anche valorizzato tutto il parco giocatori in particolar modo i giovani del 2003. Per un club questa è una fortuna enorme. Se guardiamo al suo gioco propositivo sì c'è del mio che apprezzava a Catania. Mi ricordo che mi faceva mille domande quando giocava in maglia rossazzurra. Apprezzava la mia filosofia di gioco ed difatti quando andò via non gradì le squadre che praticavano un calcio pragmatico e difensivista. De Zerbi è maniacale nella fase offensiva come lo sono io e ha migliorato la mia idea di gioco. Con la sua genialità l’ha modificata e quello che ha fatto è grandioso. E’ uno stratega unico e cambia le partite in maniera impeccabile. Un vero genio del calcio. Non capisco come in Italia i grandi club se lo siano fatti sfuggire, un tecnico così fa le fortune di una società in tutti i sensi. Del mio Catania molti hanno fatto strada. Mi riferisco agli allenatori Andrea Sottil, Paolo Bianco e Fabio Caserta, al super ds Ciro Polito, a Peppe Colucci e anche a Zavagno che lavora per il City. Ma sono sicuro che altri miei ex calciatori di quel magico Catania faranno la loro strada"