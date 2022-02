Manchester City-Brentford, probabili formazioni: dubbio Eriksen, Guardiola per il +12

Questa la preview del match di Premier League tra Manchester City e Brentford. Guardiola capolista sfida Frank che ha il dubbio Eriksen

Il Manchester City è stato recentemente fermato in campionato sull'1-1 dal Southampton, che in contemporanea scenderà in campo in casa del Tottenham, mentre in FA Cup i ragazzi di Guardiola hanno calato il poker contro il Fulham con un 4-1 convincente che fa approdare i Citizens agli ottavi di finale. Sembrava che nessuna squadra inglese fosse in grado di scalfire la corazzata City, che aveva incanalato ben tredici vittorie consecutive, ma questo pareggio potrebbe aver rimesso in gioco formazioni come il Liverpool, secondo in classifica con nove punti di distacco e con una gara in meno, che non disdegnerebbe ulteriori scivoloni della compagine di Guardiola. D'altro canto, una vittoria contro il Brentford proietterebbe il club di Manchester ad un momentaneo +12. Il tecnico ex Barcellona e Bayern Monaco in attacco ha il dubbio sulle condizioni di Gabriel Jesus, con Foden pronto a giocare come falso nueve.