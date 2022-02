Tottenham-Southampton, le probabili formazioni: Conte tenta l’aggancio al Man. United

Questa la preview del match di Premier League valido per la 24esima giornata tra Tottenham e Southampton. Conte punta su Son, Kane e Lucas in avanti

Gli Spurs sono reduci dal successo in FA Cup contro il Brighton con un 3-1 che ha messo in risalto le qualità del bomber Harry Kane, autore di una doppietta. In campionato, Conte ha avuto la peggio contro il Chelsea, sua ex squadra con cui ha vinto anche uno scudetto, con Ziyech e Thiago Silva che hanno fissato il risultato sul 2-0 per i Blues. Il Tottenham, settimo in classifica, ha visto vincere i rivali del West Ham, attualmente al quarto posto in zona Champions League, mentre il Manchester United è stato fermato dal Burnley ed è di conseguenza vulnerabile ad un aggancio da parte degli Spurs, ricordando che questi ultimi hanno quattro gare da recuperare. Conte ha già accolto i nuovi arrivati dalla Juventus nel calciomercato di gennaio Bentancur e Kulusevski, i quali però avranno bisogno di tempo per ambientarsi a Londra e ad adattarsi agli schemi del tecnico pugliese. Nessuna assenza per gli Spurs che potranno contare sull'intera rosa per il momento, eccezion fatta per Japhet Tanganga ed Oliver Skipp, i quali dovranno essere valutati per il match ed eventualmente partire dalla panchina.