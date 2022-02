Manchester City-Brentford, l’ex Inter Eriksen pronto a giocare ma Frank temporeggia

Il tecnico del Brentford Frank non è ancora sicuro sull'impego di Eriksen contro il Manchester City in Premier League e preferisce aspettare

Christian Eriksen è tornato ufficialmente a giocare a calcio a livello professionistico dopo il dramma vissuto in occasione dell'Europeo 2020. Il centrocampista danese ha firmato un contratto con il Brentford in Premier League, campionato che consente il tesseramento dei calciatori in queste condizioni di salute, ma il tecnico Thomas Frank vuole aspettare prima di farlo esordire contro la capolista Manchester City ed ha dichiarato in conferenza stampa: