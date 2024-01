Luton Town-Brighton, probabili formazioni: De Zerbi con Welbeck, Morris dal 1′

La sfida valevole per la ventiduesima giornata di Premier League è in programma alle ore 20:45 al Kenilworth Road.

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera al Kenilworth Road. Alle ore 20:45, fra le mura amiche, il Luton Town ospiterà il Brighton di Roberto De Zerbi. Dopo aver superato il turno in FA Cup, le due compagini si affronteranno in Premier League, in occasione della ventiduesima giornata di campionato. Due squadre alla ricerca dell'intera posta in palio per i rispettivi obiettivi.

Il Luton è terz'ultimo, con una gara da recuperare, staccato di un punto dall'Everton, che ha appena eliminato in FA Cup. Sono sedici i punti conquistati fin qui dai padroni di casa, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e ben dodici sconfitte, con ventiquattro gol all'attivo e trentotto reti subite. Il Brighton occupa, invece, il settimo posto in classifica a quota 32 punti, gli stessi ottenuti dal Manchester United, a meno otto dalla zona Europa e dal quinto posto occupato dal Tottenham. Uno score frutto di otto successi, otto pareggi e cinque ko; trentotto le reti siglate dagli ospiti in ventuno partite, trentatré i gol incassati in altrettanti incontri.

L'ultimo precedente tra le due formazioni risale al girone d'andata, allo scorso 12 agosto, quando il Brighton ha battuto per 4-1 il Luton all'Amex Stadium, grazie alle reti messe a segno da March, Pedro, Adingra e Ferguson. Intanto, al cospetto della compagine guidata da Rob Edwards, De Zerbi non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Simon Adingra, Ansu Fati, Julio Enciso, Kaoru Mitoma, Solly March e Joel Veltman. Mentre il tecnico del Luton dovrà fare a meno di Issa Kabore, Jacob Brown, Mads Juel Andersen, Marvelous Nakamba e Tom Lockyer. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-1-2 e sul 3-4-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — LUTON TOWN (3-4-1-2): Kaminski; Mengi, Osho, Bell; Ogbene, Barkley, Lokonga, Doughty; Townsend; Morris, Adebayo. Allenatore: Rob Edwards.

BRIGHTON (3-4-3): Steele; Webster, Dunk, Igor; Hinshelwood, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Welbeck, Joao Pedro. Allenatore: Roberto De Zerbi.

DOVE VEDERE LUTON TOWN-BRIGHTON IN TV — La sfida Luton Town-Brighton non sarà trasmessa né in diretta tv, né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.