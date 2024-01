Aston Villa-Newcastle, probabili formazioni: Emery con Diaby, Isak e Gordon titolari

L'Aston Villa affronta il Newcastle nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Premier League. Le probabili formazioni e la classifica aggiornata.

Quasi tutto pronto per Aston Villa-Newcastle. Il match - valido per la ventiduesima giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 21.15 a Villa Park.

Nell'ultimo turno di campionato l'Aston Villa ha pareggiato per zero a zero sul campo dell'Everton. La squadra guidata da Emery è attualmente al quarto posto in classifica con un distacco di tre lunghezze rispetto al Tottenham quinto. La partita di questa sera rappresenta un banco di prova significativo per Diaby e compagni che vogliono tenere ben saldo nelle proprie mani il quarto posto che equivarrebbe alla qualificazione alla prossima Champions League. Emery punterà su un 4-4-2 con Diaby e Watkins a comporre la coppia d'attacco.

Il Newcastle non sta vivendo una stagione particolarmente esaltante. La squadra di Howe è al decimo posto in classifica con 29 punti totalizzati e ben distante proprio dall'Aston Villa quarto. Nell'ultima partita giocata in Premier League Longstaff e compagni hanno perso per due a tre contro il Manchester City e proveranno, dunque, a riscattarsi contro l'undici di Emery. Howe, per l'appuntamento di questa sera, farà affidamento su un 4-3-3 con Murphy, Isak e Gordon nel tridente più avanzato.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Aston Villa (4-4-2): Martinez; Konsa, Carlos, Lenglet, Moreno; Bailey, Luiz, Kamara, McGinn; Diaby, Watkins. All. Emery.

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Miley; Murphy, Isak, Gordon. All. Howe.