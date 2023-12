Liverpool-West Ham, le probabili formazioni: Klopp con Gakpo. Ok Ings e Tsimikas

La preview e le probabili formazioni del match tra Liverpool e West Ham, valido per i quarti di finale di EFL Cup 2023/2024.

⚽️

La testa è proiettata al campionato, ma le coppe hanno sempre il loro fascino! Il Liverpool è secondo a quota 38 in Premier League ad una sola lunghezza dall'Arsenal capolista e non può assolutamente farsi scappare questo piccolo vantaggio (+4) sul Manchester City campione in carica da ormai diversi anni. D'altro canto, la squadra di Jurgen Klopp è impegnatissima, partecipa all'Europa League, nella quale è già qualificata per gli ottavi di finale, ed è pronta a giocarsi il pass per volare in semifinale di EFL Carabao Cup con il West Ham. Una competizione che vale l'accesso diretto alla Conference League 2024/2025, ma si tratta solo di quarti di finale questa sera e le squadre partecipanti sono ancora diverse.

La sfida tra Reds e Hammers è in programma questa sera alle ore 21.00 - allo stadio Anfield - dove solo una delle due accederà al turno successivo, trattandosi di una gara secca. I match della EFL Carabao Cup sono a eliminazione diretta in partita singola a esclusione delle semifinali, che quest'anno si giocano in andata e ritorno. In caso di parità, esclusa la finale, si va ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari.

Cambia molto Klopp rispetto all'ultimo pareggio interno in campionato, contro il Manchester United. Turno di riposo in porta per Alisson, che lascia spazio al giovane Kelleher. In difesa con ogni probabilità verranno confermati i laterali: Alexander-Arnold e Tsimikas. Spazio in mezzo ai meno utilizzati Joe Gomez e Quansah. Unico a rimanere nel potenziale undici titolare, per quanto concerne la zona nevralgica è Wataru Endō, esperto intermedio giapponese. Elliott e Jones completeranno il terzetto di centrocampo. Tridente confermato per 2/3: Salah e Luis Diaz giocheranno al fianco di Gakpo, parte dalla panchian Darwin Nunez!

West Ham, ottavo in Premier League con 27 punti totalizzati è in cerca del terzo successo consecutivo, dopo aver battuto in Europa League (dove ha chiuso primo nel girone) il Friburgo ed in campionato il Wolverhampton. Moyes mira alla rivoluzione in difesa e cerca di consolidare i totem della squadra a centrocampo. Eccetto il portiere Fabianski e Aguerd in mezzo, il pacchetto arretrato cambierà in toto. Kehrer, Mavropanos e Cresswell, sostituiranno Coufal, Zouma ed EmersonPalmieri (ex Palermo e Roma tra le altre). Soucek resta un perno in mediana, abbassa il suo raggio d'azione Ward-Prowse rispetto all'ultima uscita. Confermato dal 1' Kudus, che agirà nel tridente alle spalle della punta con Benrahma e Fornals. Spazio al centro dell'attacco per Ings.

PROBABILI FORMAZIONI — LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Jones; Salah, Gakpo, Luis Diaz.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Kehrer, Mavropanos, Aguerd, Cresswell; Soucek, Ward-Prowse; Kudus, Fornals, Benrahma; Ings.

DOVE VEDERE IL MATCH — La sfida tra Liverpool e West Ham, valida per i quarti di finale della League Cup, è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.