Sassuolo, Carnevali: “Berardi alla Juventus a gennaio? La verità. Parole Mourinho…”

"Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile anche per le scelte sul mercato: abbiamo preso dei giovani che hanno bisogno di maturare e stranieri che devono integrarsi con calma. Per noi questo è un anno zero e già in passato avevamo vissuto una stagione meno felice per poi ripartire di slancio. Però nel ritorno il Sassuolo deve tornare nella posizione che gli compete. Vorrei la salvezza prima possibile in modo che poi ci si possa divertire. Dionisi?In un club come il nostro l’allenatore è sempre la persona più importante perché sposa il progetto e lo porta avanti con entusiasmo e dedizione. Anche quest’anno valuto il suo lavoro in modo positivo: mi piace come sta affrontando la sfida. Poi, se arriverà un’opportunità importante per lui come accadde a De Zerbi, ne parleremo insieme. La Serie A è difficilissima, salvarsi è complicato per tutti. Però noi abbiamo l’ambizione di puntare a qualcosa di più della salvezza e pensiamo che, anche per errori nostri, ci manchino cinque punti".