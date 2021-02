Liverpool, sconforto Klopp: le restrizioni Covid negano al tecnico di partecipare ai funerali della madre

Momento delicato quello vissuto da Jurgen Klopp.

Liverpool, addio a Melwood: venduta la casa dei Reds per circa 275.000 sterline. Il ritratto di Klopp..

Il tecnico tedesco del Liverpool ha subito la scomparsa della propria mamma che è venuta a mancare all’età di 81 anni. L’allenatore dei Reds non è riuscito però a recarsi in Germania per essere presente al funerale della madre a causa delle restrizioni legate al Covid 19. Non è chiaramente mancato l’appoggio dei tifosi inglesi che hanno sostenuto da vicino lo stesso Klopp che è stato sostenuto dal club anche tramite un comunicato ufficiale.

Liverpool, Carragher: “Servono 3 acquisti importanti. Imparare dagli errori per ripartire l’anno prossimo”