Liverpool, Klopp: “Alisson ha un problema muscolare, salterà il Bournemouth. Perdere ti toglie fiducia, dobbiamo vincere”

Il Liverpool, reduce da tre sconfitte in quattro partite, cerca il riscatto contro il Bournemouth.

I Reds, nonostante il notevole vantaggio in campionato, vogliono cancellare quanto di brutto fatto nelle ultime settimane con le sconfitte con Watford, Atletico Madrid e Chelsea. Jurgen Klopp, coach del Liverpool, si è espresso in conferenza stampa in vista del match di Premier League contro il Bournemouth, in programma domani alle 13:30. Di seguito le sue dichiarazioni:

INFORTUNIO ALISSON – “Alisson ha avuto un problema muscolare all’anca, col Bournemouth non ci sarà perché non vogliamo correre rischi. Lo valuteremo la prossima settimana. Il Bournemouth è molto pericoloso nel suo stadio, dovremo dare il 100% ed esprimere il nostro calcio di sempre. Affronteremo una squadra che sta lottando per la salvezza, non sarà facile“.

WATFORD – “Vincere ti dà fiducia, perdere te la toglie, ma è tutto normale. Una sconfitta non fa tanta differenza, dobbiamo tornare a lavorare tutti insieme per rimetterci sulla strada giusta. Ho già visto una reazione da parte dei miei giocatori e sono sicuro che daranno una risposta a tutti in campo domani“.

PORTE CHIUSE – “Dobbiamo fare le cose normalmente. Confidiamo nelle decisioni di persone che ne sanno sicuramente più di noi su questo argomento“.

