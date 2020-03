Liverpool, Van Dijk risponde alle critiche: “Sono stupide, c’è chi non è mai soddisfatto”

Il Liverpool sta vivendo un periodo di mini-crisi.

I Reds sono reduci da tre sconfitte di fila sebbene ognuna di loro abbia una valenza differente: se la caduta in casa del Watford in Premier è stata solo la prima della stagione in campionato e l’1-0 in casa dell’Atletico Madrid in Champions è recuperabile, è il 2-0 sul campo del Chelsea che pesa perché ha sancito l’eliminazione dalla FA Cup. La compagine guidata da Jurgen Klopp vanta un ruolino più che invidiabile soprattutto in campionato dove ha praticamente chiuso la pratica e attende la matematica certezza di poter festeggiare. Le critiche però sono arrivate puntuali dopo l’esclusione dalla coppa Nazionale e hanno portato alle dichiarazioni di Virgil Van Dijk che ha risposto così alle accuse eccessive.

“Queste critiche sono stupide. Abbiamo dimostrato di voler vincere in ogni competizione e lo si è visto anche durante il match contro il Chelsea di martedì sera. Abbiamo dato tutto e fatto il possibile per portare a casa la gara. Nella vita la gente non è mai soddisfatta, ma è sempre alla ricerca di episodi negativi. Serve sempre allontanare lo spirito negativo e concentrasi sulle cose buone, come faccio sempre io”.