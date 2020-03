Liverpool, Anfield fortino contro il Coronavirus: controlli allo staff e i consigli per i tifosi

Anche la Premier League si preoccupa del Coronavirus.

La Serie A ha deciso di giocare tutte le gare fino al mese di aprile a porte chiuse, al fine di limitare la diffusione del virus senza fermare il calcio italiano: in questo fine settimana verranno recuperare le cinque gare di campionato valide per la ventiseiesima giornata, tra cui il big match tra la Juventus e l’Inter.

Pro League, allarme Coronavirus anche in Belgio: proibiti selfie e autografi. Le strette di mano…

Anche in Inghilterra hanno iniziato a prendere misure precauzionali come ad esempio il Liverpool, che sul proprio sito ha pubblicato un comunicato ufficiale con dei suggerimenti per i tifosi: “Nelle ultime settimane c’è stato un aumento di casi confermati di COVID-19 (chiamato anche Coronavirus) in tutto il mondo. Abbiamo adottato diverse nuove misure per aiutare a prevenire la diffusione del virus e proteggere la salute dei nostri dipendenti. Abbiamo adottato misure proattive, tra cui l’annullamento dei viaggi del personale verso paesi ad alto rischio e il ricordare le corrette pratiche igieniche a tutti attraverso avvisi posti sia dentro lo stadio sia nei luoghi attorno alla struttura. Abbiamo anche attivato un Health Questionnaire Screening per tutti i visitatori esterni ai nostri luoghi di allenamento, i nostri uffici e altri luoghi della comunità che usiamo regolarmente. Per i tifosi che intendono venire ad Anfield ci saranno disinfettanti per le mani e/o zone per lavarsi le mani con saponi antibatterici, nonché poster con informazioni aggiuntive per rafforzare la consulenza medica ufficiale affinché tutti si assumano la responsabilità di un’igiene personale eccellente. Stiamo anche prendendo misure precauzionali per la giornata e non avremo mascotte in campo. Qualsiasi tifoso che mostri sintomi coerenti con il virus dovrebbe assicurarsi di familiarizzare con il consiglio del medico di base, ossia l’autoisolamento. Continueremo a ricevere i migliori consigli dalle autorità competenti e aggiorneremo i sostenitori su ulteriori sviluppi“.