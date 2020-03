Pro League, allarme Coronavirus anche in Belgio: proibiti selfie e autografi. Le strette di mano…

L’allarme per il Coronavirus arriva anche in Belgio.

Anche in Belgio sono stati attestati i primi casi di Coronavirus: stando alle stime attuali, sono poco più di 50 gli individui che sono risultati positivi al test, e dunque anche il Governo belga ha iniziato ad adottare misure di sicurezza volte a limitare il più possibile il contagio e garantire la sicurezza della sanità nazionale.

Tuttavia il numero molto basso di casi non ha costretto la Pro League, massima seria del calcio belga, ad adottare misure drastiche come nel caso della Serie A, che fino al mese di aprile ha deciso di giocare tutte le gare di campionato a porte chiuse: in questo fine settimana verranno inoltre recuperare le cinque partite della ventiseiesima giornata compreso il big match tra la Juventus e l’Inter, fondamentale per la lotta scudetto.

Juventus, il pensiero di Bernardeschi: “Il Coronavirus domina le nostre paure, adesso siamo noi gli emarginati. Quando finirà tutto…”

Per limitare il contagio la Pro League ha pubblicato diverse indicazioni che i giocatori dovranno seguire in vista dei prossimi impegni di campionato, come ad esempio il divieto di scattare selfie con i tifosi e firmare autografi. Questo il comunicato ufficiale: “Per il momento i contatti con i giocatori sono da evitare. Per tale motivo, chiediamo ai tifosi di non richiedere autografi, strette di mano, selfie e magliette per i giocatori durante questo periodo. La situazione attuale richiede un’attenzione e un follow-up particolari ma non è necessario andare nel panico. Ai giornalisti non sarà permesso intervistare gli atleti a meno di un metro di distanza e si raccomanda di evitare di stringere la mano o baciarsi per salutare, di coprire bocca e naso quando si tossisce o si starnutisce, e lavarsi spesso le mani“.

La Pro League ha anche chiesto ai tifosi con dei sintomi di non andare allo stadio per evitare “contatti diretti inutili il più possibile“, e inoltre sono state proibite le strette di mano prima del fischio d’inizio: tuttavia, nessuna delle partite in programma sarà giocata a porte chiuse.