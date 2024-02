Everton-Crystal Palace, le probabili formazioni: Dyche con Calvert-Lewin! Ayew dal 1′

La partita tra Everton e Crystal Palace è prevista per oggi alle ore 21:00 e sarà valida per la venticinquesima giornata di Premier League. I toffies arrivano da due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque partite e cercano il bottino pieno per cercare di uscire dalla zona rossa della graduatoria. Infatti, la squadra di Dyche è diciottesima a quota 19 punti. La salvezza ad oggi dista una lunghezza ed è lotta aperta! D'altro canto, la compagine londinese, allenata da Roy Hodgson è a quota 24 punti ed occupa una posizione di graduatoria leggermente migliore a quella del suo avversario odierno. Però questa sera, il tecnico 77enne non sarà in panchina a causa di un malore che l'ha colpito settimana scorsa in allenamento. Quindi, per il navigato allenatore inglese piove sul bagnato, essendo sulla graticola ormai da settimane per i risultati sportivi.