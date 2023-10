Crystal Palace-Tottenham, le probabili formazioni: Ayew contro Son. Certezza Vicario

La preview e le probabili formazioni di Crystal Palace-Tottenham, valida per la decima giornata di Premier League. Gli Spurs sono favoriti.

Si aprono le porte della decima giornata di Premier League, con la sfida del Selhurst Park in programma alle ore 21.00 tra Crystal Palace e Tottenham.

Altro che Harry Kane dipendenti, dopo la partenza del proprio bomber in direzione Monaco di Baviera, il Tottenham è diventato un rullo compressore che può ambire concretamente al primo scudetto della propria storia. Sette vittorie, due pareggi di cui uno con l'Arsenal e zero sconfitte: uno score che fa sognare i tifosi degli Spurs che chiaramente sono favoriti in questo scontro con il Palace. Una delle rivelazioni di questa formazione è senz'altro il portiere italiano Guglielmo Vicario, con l'ex Empoli diventato una sicurezza per il reparto. In avanti Postecoglou punta su Son supportato da Kulusevski, Maddison e Richarlison.

Campionato altalenante del Crystal Palace che al momento è perfettamente al centro della classifica del campionato inglese. Cinque punti esattamente in cinque partite, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Hodgson, forte della sua sconfinata esperienza, non vuole restare a guardare davanti al Tottenham e proverà a fare lo sgambetto. Non sarebbe il primo risultato a sorpresa per le Eagles che hanno già vinto ad Old Trafford contro il Manchester United.

Le probabili formazioni — CRYSTAL PALACE (4-3-3): Johnstone; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Hughes, Doucouré, Lerma; Ayew, Edouard, França. Allenatore: Roy Hodgson.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, van De Ven, Romero, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Son. Allenatore: Angelos Postecoglou.

Arbitro: Andy Madley.

Assistenti: Nick Hopton, Wade Smith.

Quarto ufficiale: Graham Scott.

VAR: Stuart Attwell.

AVAR: Nick Greenhalgh.

Dove vederla — La gara si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.