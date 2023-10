Genoa-Salernitana, probabili formazioni: un dubbio per Gilardino, Inzaghi con Dia

E' tutto pronto per la sfida che aprirà la decima giornata del campionato di Serie A . Alle ore 20:45, allo Stadio "Ferraris", il Genoa ospiterà la Salernitana di Filippo Inzaghi , a caccia del primo successo sulla panchina granata. Una gara delicata, un vero e proprio scontro salvezza. Dopo un avvio positivo, infatti, i padroni di casa sono reduci da due sconfitte di fila contro Milan e Atalanta , con il Grifone che non vince dallo scorso 28 settembre (Genoa-Roma 4-1).

Il Genoa occupa al momento il quindicesimo posto della classifica di Serie A a quota otto punti, frutto di due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Dieci le reti messe a segno in nove partite, quattordici i gol subiti. Al diciannovesimo e penultimo posto, invece, la Salernitana , che lo scorso weekend ha pareggiato per 2-2 fra le mura amiche dell'Arechi contro il Cagliari di Claudio Ranieri . Quattro i punti ottenuti fin qui dai campani, frutto di quattro pari e cinque ko. Sei i gol all'attivo, ben diciannove le reti incassate.

Al cospetto della squadra allenata da Alberto Gilardino, Inzaghi potrà contare sull'intero organico a disposizione o quasi. Salterà il match, infatti, il solo Fazio, oltre al giovane Sfait. Tra i convocati anche Bronn e Botheim. Mentre il tecnico del Genoa non potrà contare su Jagiello e Junion Messias. Retegui e Strootman, al contrario, saranno della partita. "Retegui sta bene, si è allenato e sarà della partita come Strootman. Se Mateo sente ancora dolore? Non gli ho chiesto più nulla. Lo vedo in campo, sta bene. Si è allenato negli ultimi tre giorni. Andiamo oltre. L'importante che stia bene e che la squadra abbia fatto ottimi allenamenti", ha spiegato lo stesso Gilardino alla vigilia.