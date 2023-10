Cittadella-Cremonese, probabili formazioni: Cassano titolare, Vazquez e Coda dal 1′

Cittadella e Cremonese in campo per riscattare le sconfitte ottenute rispettivamente contro Pisa e Sudtirol. Le probabili formazioni dell'anticipo valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B.

Quasi tutto pronto per Cittadella-Cremonese. Il match - valido per l'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 20.30 allo stadio Pier Cesare Tombolato.

Il Cittadella occupa la decima posizione in classifica ed è reduce dalla sconfitta contro il Pisa di Aquilani. Alla formazione guidata da Gorini è mancata, fin qui, continuità e la gara contro la Cremonese è un banco di prova certamente significativo per misurare le reali ambizioni di questa squadra. Gorini dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-1-2. In porta Maniero, difesa a quattro formata da Salvi, Pavan, Angeli e Giraudo. In mezzo al campo agiranno Vita, Branca e Carriero con Cassano alle spalle di Maistrello e Pittarello.

Inizio non certamente in linea con le aspettative per la Cremonese che, dopo esser retrocessa dalla Serie A, ha costruito un organico degno di nota per la categoria. L'inizio deficitario di Vazquez e compagni ha portato all'avvicendamento in panchina tra Ballardini e Stroppa dopo cinque giornate di campionato. Due vittorie, due sconfitte e un pareggio per l'ex allenatore del Monza che ha costruito entrambi i successi lontano dalle propria mura amiche. Stroppa, salvo sorprese, punterà su un 3-4-1-2. Tra i pali Sarr con Antov, Bianchetti e Lochoshvili a comporre il terzetto di difesa. Sernicola e Zanimacchia larghi sulle corsie con Castagnetti e Collocolo in mezzo al campo. Vazquez alle spalle di Coda e Okereke.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-CREMONESE — CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano, Maistrello, Pittarello. All: Gorini.

CREMONESE (3-4-1-2): Sarr; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Castagnetti, Collocolo, Zanimacchia; Vazquez; Coda, Okereke. All: Stroppa

DOVE VEDERE CITTADELLA-CREMONESE IN TV — Cittadella-Cremonese, anticipo dell'undicesima giornata di Serie B, sarà trasmessa in co-esclusiva da Dazn e da Sky.