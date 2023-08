Chelsea-Luton Town, le probabili formazioni: Pochettino punta su Jackson. Out Mudryk

Anche contro il Luton Town ci si dovrà aspettare un Chelsea disegnato nel consueto 3-4-2-1 audace e propositivo: baricentro alto come la linea del pressing, squadra corta e aggressiva, possibilmente fluida e concreta in transizione e nella tessitura delle trame offensive. Davanti a Sanchez, Disasi, Thiago Silva e Colwill comporranno la linea difensiva. Gusto e Chilwell agiranno da esterni alti, con Fernandez e Caicedo tandem di interni in linea mediana. Nel tridente, Sterling e Gallagher agiranno alle spalle di Jackson, che occuperà il ruolo di punta centrale.