Calciomercato Roma, idea Lukaku dal Chelsea: i Friedkin studiano il grande colpo

I Friedkin hanno sempre fatto un colpo importante ogni anno, Lukaku è la nuova idea per l'attacco della Roma di José Mourinho. Il belga è bloccato al Chelsea e non avrà spazio con Pochettino in Premier League

Mauricio Pochettino (neo tecnico dei blues) non punterà su Lukaku e quindi il club del patron Boehly dovrà trovare una sistemazione per Romelu, che sembra attirare esclusivamente interesse dalla ricca terra saudita. Quest'ultima, una destinazione poco gradita dal classe 1993. Ecco, quindi, che nasce l'ipotesi Roma. La squadra di José Mourinho è alla estrema ricerca di una punta, visto il brutto infortunio che terrà fuori Abraham dal rettangolo verde per un largo periodo. Attaccante molto fisico, che predilige l'uso del piede sinistro e che è abile anche nel gioco aereo. Romelu Lukaku, nonostante la stazza imponente, è dotato di buona tecnica e di buona progressione palla al piede in campo aperto. Tutte caratteristiche che possono tornare utili ad una squadra che gioca molto di contropiede, come la formazione dello Special One.