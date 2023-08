Juventus, striscione tifosi contro l’arrivo di Lukaku: “Abbiamo già secondo portiere”

Posizione decisa da parte della Curva Sud Juventus contro Lukaku. Ricordi limpidi del faccia a faccia in Coppa Italia con l'Inter e non solo.

"Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo" . Recita così lo striscione da parte della Curva Sud Juventus 1987 ironico ma deciso contro il possibile acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea. L'ex attaccante dell'Inter si è reso sfortunatamente noto per aver accidentalmente fatto da muro ai propri compagni in due match di Champions League . Il più recente in finale contro il Manchester City , impedendo a Dimarco di agguantare il pareggio nerazzurro nei minuti finali e tenendo a galla i Citizens poi vincitori della competizione.

Il bomber belga sarebbe vicinissimo alla maglia bianconera ma i sostenitori della "Vecchia Signora" non sembrano ancora pienamente convinti dell'operazione. Il post pubblicato su Instagram del gruppo ultras aggiunge: "Noi non dimentichiamo quanto accaduto, Lukaku qui non sarai mai il benvenuto". Il riferimento è probabilmente ricollegabile anche all'episodio della semifinale della passata Coppa Italia all'Allianz Stadium, quando l'ex United ha realizzato il calcio di rigore allo scadere che ha rimesso in parità il match per l'Inter.