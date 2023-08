Sampdoria-Pisa, probabili formazioni: c’è Stojanovic, debutto Valoti dal 1′

Per l'occasione, lo stesso Aquilani - tra infortuni e calciatori in uscita - non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match di Marassi, infatti, Barberis, Gliozzi, De Vitis, Masucci, Ionita, Mastinu e Dubickas. Da valutare le condizioni di Torregrossa, che si è fermato per un infortunio muscolare: il suo impiego sarebbe a rischio. Pirlo, invece, rinuncerà ad Esposito, Delle Monache, Vieira ed al neo-acquisto Lemina, approdato in blucerchiato dal Paris Saint-Germain. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-3 e sul 4-2-3-1. Esordio in vista dal primo minuto per Stojanovic, sponda blucerchiata, e per Valori, arrivato alla corte di Aquilani nelle scorse ore.