Brentford-Nottingham Forest, le probabili formazioni: ok Wood. Aina e Jensen dal 1′

Il Brentford sta attraversando un periodo difficile e ha bisogno di una vittoria per dare una svolta alla stagione. La squadra di Thomas Frank ha perso le ultime cinque partite di Premier League e ha anche perso il turno di FA Cup 3-2 contro i Wolves. Il Nottingham Forest, invece, sta vivendo un momento di forma positivo. La squadra di Nuno Espírito Santo ha vinto le ultime due partite di campionato, tra cui due vittorie prestigiose contro Newcastle e Manchester United. Nonostante questa differenza a livello di forma recente, le due squadre sono molto vicine in classifica. Il Brentford è 16° con 22 punti, mentre il Nottingham Forest è 15° con 23 punti. Le Bees hanno anche una partita da recuperare, quindi hanno la possibilità di sorpassare il Forest. La partita di oggi tra le due squadre sarà quindi molto importante per entrambe. Il Brentford ha bisogno di una vittoria per dare una svolta alla stagione, mentre il Nottingham Forest vuole consolidare il suo buon momento di forma.

DOVE VEDERE IL MATCH

La gara di FA Cup tra Blackpool e Nottingham Forest, in programma mercoledì alle 20:45, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.