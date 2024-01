Cosenza-Venezia, le probabili formazioni: Caserta con Tutino e Forte. C’è Pohjanpalo

E' debutto nel 2024 per il Cosenza tra le proprie mura, che allo stadio “San Vito Gigi Marulla” affronta il Venezia di Paolo Vanoli secondo in graduatoria. Fabio Caserta ripensa al 4-3-3 ma potrebbero esserci diverse cambi, a cominciare dal pacchetto arretrato, dove sulla corsia mancina, al posto di Tommaso D’Orazio, potrebbe giocare il neo arrivato Frabotta. In zona nevralgica Florenzi e Voca si contendono una maglia dal primo minuto, chi dovrebbe partire dalla panchina è Calò. In attacco prende quota la titolarità di Forte, che si gioca il posto con i navigati Mazzocchi e Tutino, mentre il fantasista Manuel Marras dovrebbe essere lasciato giocare nell'undici iniziale. Out Martino, insieme a Meroni e Canotto, entrambi non ancora al meglio della condizione.

Idzes e Jajalo non rientreranno per un po', con l'ex centrocampista del Palermo a riposo dopo un problema al menisco. D'altro canto, il Venezia sembra ormai essersi quadrato nella formazione titolare. Anche contro il Lupi calabresi, Paolo Vanoli non dovrebbe avere tanti dubbi. Tra i pali, nel solido e funzionale 4-4-2, caratterizzato da fluidità e dinamicità, ci sarà Joronen. A comporre la linea difensiva ci penseranno Candela, Altare, Sverko e Zampano. Solite incertezze a centrocampo. Tessmann e Busio sembrano punti inamovibili della squadra, sarà lotta per l'ultima maglia, con Ellertsson che potrebbe essere preferito dopo l'ottima performance fornita contro la Sampdoria. Pierini e Johnsen si prepareranno a fare impazzire la difesa avversaria, ruotando intorno al centravanti e bomber, Joel Pohjanpalo.

DOVE VEDERE IL MATCH

Dove vedere in streaming e in tv la gara tra Cosenza e Venezia? La sfida, in programma sabato 20 gennaio alle ore 16:15, sarà trasmessa come di consueto, sulla pay tv e pay per view in differenti opzioni. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. E, in live streaming, la partita sarà trasmessa anche dalla piattaforma DAZN.