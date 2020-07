Liverpool, senti Mourinho: “Il calcio non si fa in una settimana, se ti fidi di un manager…”

Josè Mourinho incorona il Liverpool e Jurgen Klopp.

Liverpool, Salah: “Amo stare in questa città. Voglio ottenere sempre di più”

I Reds nello scorso turno di Premier League si sono laureati campioni d’Inghilterra dopo 30 anni dall’ultima volta, grande merito per il successo ottenuto va dato senza dubbio al manager tedesco. Lo Special One, attuale tecnico del Tottenham, ha tessuto le lodi del Liverpool e del proprio allenatore per la conquista del titolo 2019/20.

Tottenham, Alli paga a caro prezzo l’ironia sul Coronavirus: la FA lo multa e lo squalifica per un turno

“Quando ti fidi di un manager, ti fidi davvero di lui. Qualunque cosa accada nella prima stagione, qualunque cosa accada nella seconda, devi solo continuare a lavorare perché credi in lui. Questo è un ottimo esempio per coloro che pensano che nel calcio tutto può essere fatto in una settimana, un mese o un anno. Mi congratulo ancora una volta con il Liverpool per il modo in cui il club ha realizzato questo progetto. Avevano fiducia nel loro manager”.