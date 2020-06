Tottenham, Alli paga a caro prezzo l’ironia sul Coronavirus: la FA lo multa e lo squalifica per un turno

Dele Alli squalificato per una giornata dalla FA.

Il calciatore di Tottenham e Inghilterra poco prima che scoppiasse la pandemia legata al Covid-19 pubblicò sul proprio account instagram un video nel quale ironizzava proprio sul Coronavirus. Il centrocampista offensivo degli Spurs, inquadratosi in aeroporto, manifestava tutta la sua paura per aver incrociato un uomo asiatico. La cancellazione del post e la successiva valanga di scuse del giocatore non hanno impedito alla Federazione inglese di agire: un turno di stop per Alli che dovrà anche pagare una multa di 50,000 sterline. Da qui le sue parole.

“È stato uno scherzo mal riuscito su un virus che ci ha colpito più di quanto avremmo immaginato. Chiedo scusa per qualsiasi offesa causata dal mio comportamento. Ringrazio la FA che ha confermato che le mie azioni non erano razziste, perché io detesto ogni forma di razzismo”.