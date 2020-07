Liverpool, Salah: “Amo stare in questa città. Voglio ottenere sempre di più”

Parla Mohamed Salah.

Il bomber del Liverpool, tra i grandi protagonisti della vittoria della Premier League di questa stagione e in generale della compagine guidata da Jurgen Klopp, si è espresso, attraverso i microfoni di BeIN Sports sul proprio futuro con i Reds: “Non so descrivere quello che provo per questa fantastica vittoria. Sono molto felice a Liverpool: mi piace l’atmosfera che si respira, è diversa da qualsiasi altro posto. Adoro stare qui e spero di rimanerci a lungo. La nostra squadra è una macchina perfetta, c’è grande sintonia tra tutti i compagni. Dobbiamo continuare su questa strada e pensare di ottenere sempre di più. Mantenere questo livello sarà difficile ma non impossibile“.