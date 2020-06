PSG, Alonzo: “Thiago Silva è il simbolo del fallimento del Paris in Champions League”

Thiago Silva saluta il PSG.

Dopo ben otto stagioni trascorse a Parigi, il PSG ha deciso di non rinnovare il contratto del difensore brasiliano, che in questo arco temporale non è riuscito a mantenere le ottime prestazioni con cui si era messo in mostra sul palcoscenico europeo con la maglia del Milan.

PSG, Micoud: “Thiago Silva? Mi ha lasciato sensazioni di frustrazione, è scomparso”

Thiago Silva si era trasferito al club parigino per tentare di conquistare la Champions League per la prima volta nella sua carriera, ma con il PSG non è riuscito mai ad avvicinarsi all’impresa, subendo anche grosse umiliazioni come la storica rimonta subita contro il Barcellona.

PSG, Rothen sull’addio di Thiago Silva: “Ha preso troppi schiaffi, ha limiti a livello mentale”

Anche l’ex portiere del Paris Saint-Germain, che ha vestito anche le maglie di Nizza, Marsiglia, Saint-Etienne e Nantes, ha espresso la sua opinione in merito alle prestazioni di Thiago Silva, durante un’intervista rilasciata ai microfoni de L’Equipe:

“Non tenerlo deriva da una logica salariale: Thiago è costoso e simboleggia, che ci piaccia o no, il fallimento del PSG in Champions League per 8 anni. Hanno ritenuto che fosse giunto il momento di cambiare pagina. Ora, però, servirà trovare il suo erede sul mercato“.