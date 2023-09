Monaco-Nizza, probabili formazioni: Hütter vs Farioli, scontro al vertice! Ok Diop

Quasi tutto pronto per Monaco-Nizza . Il match - valido per la 6a giornata del campionato di Ligue 1 - è in programma alle ore 21.00 nella bella cornice dello stadio "Stade Louis II".

Sfida tra imbattute che vogliono conservare o conquistare la vetta. Da una parte i ragazzi del tedesco Hutter, primi in classifica a quota undici punti, con tre vittorie e due pareggi rimediati in questo avvio di campionato. Dall'altra i rossoneri di Farioli, allenatore italiano, giovane e ricco di entusiasmo contenuti da offrire alla squadra. Ex collaboratore tecnico di De Zerbi, oggi trascina Moffi e compagni in zona Champions, con nove punti fatti. Gli ultimi tre, in casa del temibile Paris Saint Germain di Luis Enrique, sconfitto 2-3 dai Les Aiglonsn.