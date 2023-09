Calciomercato, Sirigu verso il ritorno in Ligue 1: l’ex Palermo a un passo dal Nizza

Sei anni dopo l'addio al Paris Saint-Germain , Salvatore Sirigu potrebbe tornare a giocare in Francia . Secondo l’Equipe, il Nizza starebbe valutando con interesse il profilo dell'esperto portiere classe 1987, svincolato dopo l'esperienza poco fortunata alla corte di Vincenzo Italiano . Un affare che potrebbe concretizzarsi nel giro di quarantotto ore.

L'avventura dell'ex estremo difensore del Palermo alla Fiorentina si è conclusa lo scorso giugno, quando il club toscano ha scelto di non estendere ulteriormente fino al 2024 il contratto che legava Sirigu alla Viola. Appena due le presenze collezionate ed un grave infortunio rimediato a marzo. Il portiere campione d'Europa in carica con la Nazionale italiana si è procurato la rottura del tendine d'Achille. Ora, una nuova chance all'orizzonte. In Ligue 1, un campionato che lo stesso Sirigu conosce bene.