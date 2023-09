Lione, Grosso: “Nessuna difficoltà, io accolto bene. Abbiamo qualità importanti”

"Non c’è stata alcuna difficoltà. Ci siamo conosciuti e abbiamo lavorato duro per farci trovare pronti per la partita di sabato. I giocatori hanno mostrato disponibilità, ho visto grandi cose e speriamo di metterle in pratica nella partita di sabato a Brest. Abbiamo difficoltà perché i risultati non sono stati buoni ma dobbiamo mettere da parte quello che è successo prima. Affronteremo una squadra in buona forma, che giocherà in casa. Sappiamo di avere le qualità per giocare una partita importante. Sono stato accolto bene e i giocatori hanno accolto bene la mia idea di fare doppie sedute di allenamento. Era importante allenarsi di più questa settimana e ho visto un gruppo unito. Queste sono cose belle che ti aiutano a crescere, non vogliamo dare fastidio ai giocatori. Parlo con loro e lo stato d'animo è buono, sono consapevoli che c'è da lavorare. Abbasseremo un po' l'intensità man mano che la partita si avvicina per lavorare sui piccoli dettagli"