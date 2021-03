Liga, Betis-Alaves: Iglesias salva i sivigliani, 3-2 allo scadere del monday night. La classifica aggiornata

Il Betis batte 3-2 l’Alaves.

La formazione allenata da Manuel Pellegrini ottiene un importantissimo successo casalingo contro la compagine biancoblu. Un match pieno di risvolti e all’insegna di uno sfacciato equilibrio, che nel corso dei 90 minuti ha riservato gol e spettacolo puro. La prima mezz’ora di gara è segnata dal predominio degli ospiti, passati in doppio vantaggio grazie a Joselu e Mendez. Poi la reazione del Betis Siviglia, che con il tiro dagli undici metri di Iglesias e il graffio dell’eterno Joaquin riporta il punteggio in parità a pochi minuti dalla fine. Lo stesso Iglesias diventa poi il protagonista assoluto della gara, siglando al minuto 88 il gol che valke i tre punti. Tanta amarezza per la squadra di Gasteiz, che non riesce a portare a casa un successo dalle prestigiose proporzioni.

