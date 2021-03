Serie A, Inter-Atalanta 1-0: Skriniar regala un successo fondamentale per la corsa allo scudetto. La classifica aggiornata

L’Inter centra un successo fondamentale contro l’Atalanta.

Serie A, Brambati: “Inter al test scudetto, sarà difficile con la Dea. Il Milan è vivo, Juventus-Porto? Crocevia decisivo”

Una partita condotta quasi totalmente dall’Atalanta che ha dettato il ritmo e costretto la squadra di Antonio Conte a difendersi nella propria metà campo. Bravi però i nerazzurri a rimanere compatti e a ripartire velocemente non appena recuperato il pallone. Una vittoria in un match fondamentale per la corsa allo scudetto, che permette all’Inter di mantenere sei punti di vantaggio sui cugini rossoneri. L’Atalanta invece non riesce a rispondere alle vittorie di Roma e Juventus e rimane ferma al quinto posto in classifica. La sfida è stata decisa da una rete di Milan Skriniar al 54esimo minuto che si è ritrovato la palla tra i piedi al centro dell’area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Di seguito la classifica aggiornata