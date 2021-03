Premier League, West Ham-Leeds 2-0: gli Hammers vincono ancora e sognano l’Europa. La classifica aggiornata

Il West Ham si impone sul Leeds United per 2-0.

VIDEO Premier League, crisi senza precedenti: ecco perché il Liverpool non vince più

I padroni di casa continuano la loro stagione spettacolare e riescono a imporsi in maniera netta sugli uomini di Bielsa. Gli Hammers occupano in questo momento la quinta posizione in classifica, che regalerebbe la qualificazione in Europa League. Stanno sfruttando al meglio le difficoltà delle più quotate Liverpool, Everton e Tottenham, e lotteranno fino all’ultimo per regalarsi la qualificazione alla competizione europea. Il Leeds invece nonostante questa sconfitta rimane all’undicesimo posto in classifica a nove punti di distanza dalla zona retrocessione. Le reti sono state siglate da Jesse Lingard, che dopo aver sbagliato il rigore ha segnato sulla ribattuta, e Craig Dawson.

Nel pomeriggio il Chelsea ha avuto la meglio nello scontro diretto con l’Everton di Carlo Ancelotti, imponendosi per 2-0. Le due reti sono arrivate grazie a un autogol di Ben Godfrey e a un rigore trasformato da Jorginho.

Di seguito la classifica aggiornata.