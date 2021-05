Siviglia, Papu Gomez: “Sembrano passati anni dal mio arrivo. Qui ho un obiettivo”

Siviglia, il nuovo giardino felice di Papu Gomez.

La rottura avvenuta a gennaio con l’Atalanta e con Gian Piero Gasperini, sembrava una frattura insanabile che avrebbe potuto anche condizionare il prosieguo della carriera del giocatore argentino. Così, tuttavia, non è stato, con l’approdo al Siviglia risultato fondamentale per la rinascita tecnica e tattica del Papu. Centrocampista offensivo dalle indiscusse qualità, il classe ’88 si è dimostrato essere fondamentale per le geometrie della formazione di Lopetegui, che ha trovato nell’ex atalantino una pedina duttile e a dir poco insostituibile all’interno del suo scacchiere.

Papu Gomez: “Siviglia come Catania, un giorno tornerò in Italia”. E sull’addio all’Atalanta…

Intervistato in esclusiva ai canali ufficiali del club spagnolo, il trequartista sudamericano ha detto la sua in merito a questi primi mesi con la casacca biancorossa, nei quali ha già collezionato 22 presenze impreziosite da 2 reti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “I grandi gruppi migliorano le squadre. Nelle difficoltà è dove puoi vederlo e mi sono adattato abbastanza rapidamente. Il gruppo mi ha reso felice. Non sono più un giocatore giovane ed ambientarmi qui è stato molto semplice conoscendo la lingua e con quattro argentini in rosa, sono molto contento di questo. Molte cose e molte partite si sono susseguite quasi senza rendermene conto. Le competizioni passano e sembra che io sia qui da molto tempo, ma sono quattro mesi in cui ho cambiato casa e circostanze, davvero pochissimo tempo “.

Papu ha poi proseguito la sua intervista spiegando le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Siviglia durante la scorsa finestra invernale di calciomercato:”Volevo continuare a giocare nei principali campionati e continuare nella nazionale argentina. Lo sapevo che se fossi andato in una lega minore non sarebbe successo e stavo aspettando l’opzione migliore. A gennaio e ancor di più con le covid mi si sono chiuse le porte delle grandi squadre italiane. Negli ultimi giorni di mercato, Monchi è apparso e lui La prima cosa che ho detto al mio rappresentante è stata di chiudere l’affare “.

Gomez: “Qualcuno voleva vedermi sparire. Siviglia? Ho già dimenticato il ‘Papu’ dell’Atalanta”

Chiosa finale del giocatore argentino rispetto agli obiettivi futuri del Siviglia in vista della prossima stagione:”Dobbiamo cercare di fare in modo che la squadra rimanga tra le prime quattro, possa giocare in Champions League e competere. migliori ogni anno. Questo ti dà una crescita sportiva e istituzionale per continuare a migliorare. L’idea penso sia quella, di provare a essere tra i primi e chi dice che se un giorno combatterò di nuovo LaLiga “.