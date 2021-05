Gomez: “Qualcuno voleva vedermi sparire. Siviglia? Ho già dimenticato il ‘Papu’ dell’Atalanta”

Gomez torna a parlare dell’Atalanta.

Sono passati oltre 3 mesi dal suo addio a Bergamo dove, il ‘Papu’ Gomez ha vissuto sette anni intensi, prima del brusco addio avvenuto lo scorso gennaio che lo ha portato al Siviglia. Un divorzio, quello dall’Atalanta, ripercorso dallo stesso attaccante durante un’intervista concessa ai microfoni di “DAZN”.

“L’Atalanta è talmente forte che so che alcune partite le vinceranno facilmente, quindi mi annoio e non le guardo perché so che finiranno 3 o 4 a zero. Altre le guardo con un po’ di nostalgia perchè ho vissuto sette anni a Bergamo e il mio cuore resta lì. Mi manca la passeggiata in città alta, andare a mangiare dai miei amici. Sapevo che c’era chi voleva vedermi sparire in campionati strani come l’Arabia o MLS. Non potevo finire male la mia carriera in campionati scarsi. L’anno scorso sono stato votato come miglior centrocampista della Serie A. Dovevo andare in una grande squadra. Qui c’è gente di grande esperienza come Rakitic, Fernando. Mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo”.

Gomez si sofferma inoltre sul Siviglia: “Adesso mi sento integrato nella squadra e nella città, mi sento e mi fanno sentire importante. Inizio a dimenticarmi il Papu dell’Atalanta e comincio a sentirmi al 100%. Sono arrivato da zero gradi di Bergamo a 21 gradi di Siviglia. Loro pranzano verso le tre del pomeriggio, in Italia mangiavo alle 12.30 massimo alle 13. Una volta qui sono andato al ristorante alle 13.30 ed era chiuso. Qui mi hanno sorpreso i campi, gli stadi tutti nuovi, il prato sempre perfetto. L’Italia ha il suo fascino ma è rimasta un po’ indietro, sono rimasti gli stadi vecchi”.