Siviglia, il mea culpa di Ocampos: “Danneggiata l’immagine del club, abbiamo commesso un errore”

Arrivano le scuse di Lucas Ocampos.

FOTO Siviglia: Franco Vazquez, Banega e Ocampos violano quarantena. Club pensa a sanzioni

L’attaccante del Siviglia ha voluto far sapere di essersi pentito dell’azione messa in atto nella giornata di sabato, ossia di aver ceduto alla quarantena organizzando un pranzo insieme ai compagni di squadra Vazquez e Banega. I tre calciatori si sono riuniti in casa di uno di loro insieme alle proprie compagne, come evidenziano le foto pubblicate sui social, in barba ai provvedimenti avanzati dalla Liga. Le scuse di Ocampos dopo il rimprovero da parte del club andaluso.

“Voglio scusarmi e ammettere che abbiamo commesso un errore, che ha danneggiato l’immagine del club. Per questo motivo, possiamo solo scusarci con i nostri compagni di squadra, lo staff tecnico e l’intero club”.

