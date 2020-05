Real Madrid, Kroos: “Dipende tutto dalla Bundesliga, speriamo riescano a terminare la stagione”

Toni Kroos sull’eventuale ripresa della Liga.

Il centrocampista tedesco del Real Madrid ha confessato di avere dei forti dubbi in merito alla ripresa della stagione in Spagna, intanto bisognerà capire se terminerà o meno il campionato in Germania.

“Ci siamo allenati a casa per molto tempo, abbiamo avuto dei piani di allenamento. Ma cosa puoi fare a casa? È stata come una lunga vacanza, come in estate, dove ricomincerai qualche volta Ora stiamo ricominciando con una preparazione di quattro o cinque settimane. Fondamentalmente, è la stessa procedura della Germania ma solo in ritardo: gruppi più piccoli, gruppi più grandi, allenamento di squadra. Si ha l’impressione che se i tedeschi non riusciranno a finire il campionato, nessuno sarà in grado di andare avanti. È impressionante che i tedeschi siano stati i migliori nel far fronte al numero di contagi e ai deceduti e vedremo come andrà in Bundesliga”.

