Casillas, cinque anni fa il suo addio al Real Madrid: “Ho commesso un grande errore, ecco quale…”

Iker Casillas non dimentica.

Era il 23 maggio 2015 quando l’ex portiere spagnolo ha lasciato il Real Madrid dopo 725 partite ufficiali e 25 anni con i Blancos, firmando il contratto che lo legò al Porto. In quell’occasione, il club di Florentino Perez ha pubblicato un comunicato ufficiale, definendo Casillas “il miglior portiere del Real di tutti i tempi” e ricordando i titoli vinti dall’estremo difensore con parole toccanti: “Grazie Iker per essere stato un simbolo del miglior periodo della nostra storia. Te ne vai ma apparterrai sempre al cuore del Real Madrid”.

A distanza di cinque anni, il classe 1981 è tornato a parlare del suo addio al Real Madrid attraverso un lungo post su Instagram.

“Ho parlato raramente della mia partenza. Ho tenuto una conferenza stampa da solo: un errore. E poi me ne sono andato. Sono passati cinque anni da quel momento. Cinque anni da quando ho attraversato il confine che mi ha portato nel Paese vicino: il Portogallo. In quel momento avevo bisogno di sentirmi di nuovo come un calciatore diverso. Fresco. Avere un nuovo ambiente, un nuovo progetto. Rinunciare ad essere esposto sempre alle critiche e comunque desideroso di migliorare. Tutti i giocatori, buoni o cattivi puntano a migliorare. E devo dire che questo c’è stato sia dal punto di vista fisico che mentale. Al Porto ho sentito tutto questo. Questa foto è della gara tra Real Madrid e Getafe, stagione 2014-15. Sapevo già che sarebbe stata la mia ultima partita. L’ultima partita”, sono state le sue parole.

