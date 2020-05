Calciomercato, Real Madrid e il futuro della stella Kubo: ecco dove potrebbe andare

Ventiquattro presenze, tre gol e due assist nella sua prima stagione in Liga.

Takefusa Kubo promette una carriera costellata di rendimenti ad alto livello. Classe ’01, il talento giapponese è stato prelevato nell’estate scorsa dal Real Madrid che lo ha girato in prestito per una stagione al Maiorca. I Blancos monitorano la crescita dell’ex Fc Tokyo ma non lo reputano ancora pronto al 100% per essere protagonista tra l’once di Zinedine Zidane. Si prospetta dunque un nuovo prestito per Kubo, ritenuto dagli addetti ai lavori tra i giovani più talentuosi in circolazione: secondo gli spagnoli di “Sport” il giapponese (ancora diciottenne) potrebbe proseguire il suo percorso di crescita in una delle realtà maggiormente consolidate negli ultimi anni in Liga. Sarebbero infatti il Betis e la Real Sociedad tra le società più interessate ad accogliere il calciatore di proprietà madridista. Al Sociedad troverebbe nel suo reparto uno che qualche anno fa rifiutò proprio un trasferimento al Real Madrid, Alexander Isak.