PSG, Sconcerti e il futuro di Allegri: “Max in Ligue 1? Sarebbe perfetto, vi spiego perchè”

Mario Sconcerti e il futuro di Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo la rottura con la Juventus, adesso però sembra essere giunto il momento di tornare in panchina. Un club che sta seguendo attentamente l’allenatore italiano è il PSG che potrebbe decidere di mettere sotto contratto l’ex bianconero al posto di Tuchel. In merito alla questione si è espresso il noto giornalista che ha risposto così in diretta a Maracanà sulle onde di TMW Radio.

“Pensavo che fosse abbastanza avanti con lo United. Poi Solskjaer non è andato male. Se riuscisse a far vincere al Psg la Champions, farebbe una grossa impresa. Ed è quello che manca ai francesi. Allegri è forse tra i migliori tecnici che abbiamo. Può andare ovunque. Lui credo cerchi una squadra senza limiti, cosa che non ha avuto dalla Juventus. Ma ora tutte sono un po’ con il braccino corto. Ho l’impressione che debba andare dove può sistemarsi e fare bene. Il campionato francese è un campionato di un’altra dimensione rispetto al nostro, è indietro. E questo frena il Psg. Per vincere, servono soldi, questo è vero. Ma per vincere, ci sono anche altri che perdono. E alla fine vince uno solo. Allegri andrebbe benissimo lì. Allegri è uno che riesce sempre a fare la squadra e a farla rendere”.