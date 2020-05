Real Madrid, il mondo Barcellona contro Courtois: Setién, Fabregas e la prima pagina di ‘Sport’…

Tutti contro Thibaut Courtois.

Negli ultimi giorni la Federazione spagnola sta discutendo il futuro della Liga e di tutto il movimento calcistico in generale, cercando di comprendere se vi sia la possibilità di riprendere i vari campionati o se dovrà seguire la scelta di terminare definitivamente la stagione. In tal caso, la RFEF potrebbe seguire l’esempio della Ligue 1 e consegnare il titolo alla squadra attualmente prima in classifica, ossia il Barcellona. Una decisione che il Real Madrid non accoglierebbe senza critiche e polemiche, come già espresso dal portiere Thibaut Courtois durante un’intervista rilasciata ad un quotidiano belga.

Real Madrid, Courtois: “Ingiusto assegnare titolo al Barcellona, noi siamo i migliori. Stop Ligue 1? Vi dico la mia”

La replica del mondo Barcellona non si è fatta attendere, e infatti il tecnico Quique Setién ha replicato alle parole del portiere belga tramite una dichiarazione sui canali ufficiali del club blaugrana: “Non mi piacerebbe vincere il campionato in questo modo. Ma è pensiero comune che se si decide di mantenere l’attuale classifica, questa rimanga in questo modo. Ma la realtà è che a noi piacerebbe finire il campionato e vincerlo giocando tutte le partite, così come vorremmo fare in Champions League“.

Successivamente anche Cesc Fabrega, grande ex del Barça e attualmente al Monaco, ha risposto a Courtois durante un’intervista concessa ai microfoni di TVE: “Ognuno difende i suoi interessi. Al Monaco, abbiamo perso per poco la qualificazione alle coppe europee. Però se in Spagna il campionato si fermasse, come avvenuto in Francia, il Barça sarebbe un giusto vincitore. Non ci stiamo fermando perché ci piace. Lo facciamo per una causa inevitabile“.

La critica più forte è arrivata però da “Sport“, noto quotidiano sportivo catalano, che nella prima pagina dell’edizione odierna ha titolato: “Courtois, perché non stai zitto?“.