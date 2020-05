Everton, sponsor in erba: Toffees in trattative con la Swissx, compagnia che produce Cannabis. Mike Tyson e il Barcellona…

La Premier League è attualmente ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, ma in casa Everton si tratta per alcuni futuri affari.

I Toffees sembrano essere alla ricerca di un partner commerciale e, in questi giorni, starebbero valutando l’idea di accettare la corte di un noto imprenditore greco, Alki David. Il miliardario si trova a capo della David Swissx, società che si occupa di distribuire prodotti a base di cannabis, e da poco tempo lavora insieme all’ex pugile Mike Tyson, inseritosi nell’ambiente dopo avere appeso i guantoni al chiodo. Qualche anno fa, l’erede della famiglia Leventis aveva avvicinato anche il Barcellona e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe richiesto ai blaugrana di ottenere la denominazione del Camp Nou. L’affare, tuttavia, non è andato in porto.

“Da tempo la nostra azienda cercava qualcosa del genere e sembrava un’idea straordinaria. La mia azienda è una compagnia di cannabis e la Spagna ha una lunga tradizione all’interno dell’Unione Europea come promotrice della strada verso la legalizzazione, quindi il tutto si è evoluto in modo abbastanza naturale“, aveva spiegato ai microfoni della BBC Alki David, ammettendo però che alla fine i campioni della Liga non si erano rivelati troppo entusiasti essere associati a un marchio di cannabis.

Adesso, però, il miliardario può riprovarci su altri fronti. La Premier League e, in particolare, l’Everton sembrano infatti pronti ad accogliere il noto imprenditore. “Ora abbiamo un accordo con l’Everton per apparire sulla loro divisa. Sulla parte anteriore. Quando mi hanno contattato avevano già pronti alcuni disegni con l’intero logo Swissx in blu, per il quale non andavo matto, ma potrebbe piacere. Quando sono arrivato in Inghilterra la prima volta, tutti tifavano per il Manchester United e il Liverpool. Tutta l’Inghilterra era rossa. Io ragiono al contrario, mi piace il blu e mi piace lo scudetto, così ho deciso in maniera del tutto casuale di sostenere l’Everton. È una scelta che ha un non so che di mistico“, ha rivelato Alki David. I Toffees, dunque, potrebbero presto diventare la prima squadra inglese ad avere tra gli sponsor una società che produce cannabis.

