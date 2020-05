Real Madrid, Courtois: “Ingiusto assegnare titolo al Barcellona, noi siamo i migliori. Stop Ligue 1? Vi dico la mia”

Ripartire o decretare lo stop definitivo?

Mentre alcuni Paesi europei – come Francia e Belgio – hanno già preso una decisione definitiva in relazione al futuro delle loro competizioni, decretando la chiusura anticipata e la cristallizzazione delle classifiche, ed altri come la Germania e l’Inghilterra stanno valutando tempi e modalità tramite cui avviare la ripresa, in Italia, come in Spagna, non si ha ancora la certezza che i tornei potranno riprendere, ma a breve si tornerà in campo per gli allenamenti. Le lotte scudetto di Serie A e Liga, tra le più entusiasmanti degli ultimi anni, sono dunque in bilico.

In Spagna, dopo 27 gare disputate, il Barcellona si trova in testa alla classifica, con soli due punti di distanza dal Real Madrid e gli scontri diretti a sfavore. Un’assegnazione del titolo ai blaugrana, in caso di stop definitivo dei campionati e cristallizzazione della classifica, sarebbe fortemente arbitraria. A commentare la complessa questione, ai microfoni del suo canale Youtube, è stato l’estremo difensore dei Blancos, Thibaut Courtois.

“Mi piacerebbe – ammette il portiere del Real Madrid – riuscire a finire la stagione. Abbiamo solo due punti in meno del Barcellona, quindi possiamo ancora laurearci campioni. In Francia sono retrocesse due squadre che avevano la possibilità di salvarsi ancora e non credo che la cosa piacerà loro. In Olanda non ci sarà una squadra vincitrice, non ci saranno promosse e retrocesse, è un peccato per chi poteva salire. Non troverei assolutamente giusto proclamare il Barcellona campione. Contro di noi hanno pareggiato una volta e perso l’altra, abbiamo quindi dimostrato di essere noi i migliori, anche se siamo ancora due punti dietro”.

