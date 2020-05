Coronavirus, Bundesliga verso il ritorno in campo. Il Ministro dello Sport: “Ripresa ok, ma senza privilegi”. La situazione

La Bundesliga si prepara a ripartire.

Le squadre che militano nel massimo campionato tedesco potrebbero tornare in campo già da metà maggio o al massimo da fine mese. Nessuna ufficialità, ma per i ministri dello sport “è giustificabile che il calcio torni a giocare in stadi vuoti, creando e facendo rispettare le più rigorose condizioni igieniche e mediche espressi al riguardo”. E considererebbero soddisfacente il protocollo medico presentato dalla lega tedesca. “Trovo plausibile il programma proposto dalla Lega tedesca e sono favorevole a una ripresa a metà maggio”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Interni con delega allo Sport, Horst Seehofer, in un’intervista rilasciata a Bild am Sonntag.

Ciò nonostante, società e calciatori non avranno “alcun privilegio”, per quanto concerne test e tamponi, rispetto agli altri cittadini. E in caso “di positività al Covid-19 di un componente di una delle squadre, tutto il club e forse anche l’ultima squadra avversaria, dovrà mettersi in quarantena per due settimane. Ovvio, quindi, che il rischio di un nuovo stop sussiste, è necessaria la massima disciplina di tutti nelle misure di prevenzione”, ha proseguito il Ministro.

Adesso la palla passerà ad Angela Merkel, che il prossimo 6 maggio affronterà la tematica relativa alla ripresa del campionato con i presidenti degli stati federali. Il ritorno in campo, dunque, è un’ipotesi concreta nonostante nelle ultime ore tre persone sono risultate positive nel Colonia e saranno messe in quarantena per quattordici giorni.