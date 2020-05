Real Madrid, Bale si difende: “Gioco a golf per allontanare la negatività, nel calcio conta solo una cosa”

Gareth Bale si difende.

L’attaccante gallese del Real Madrid nell’ultimo periodo è stato messo ai margini della squadra da Zinedine Zidane che lo ha schierato con il contagocce. Il calciatore britannico ha dovuto fare i conti anche con i tifosi blancos che non gli perdonavano neanche un passaggio errato, tant’è che lo stesso Bale ha portato avanti l’idea di trasferirsi in MLS. Nei suoi riguardi sono state spese anche tante critiche riguardo alla sua passione per il golf, uno sport che ama particolarmente e che pratica non appena ne ha la possibilità. Le sue dichiarazioni all’interno del podcast di Erik Anders Lang.

“I medici sono d’accordo col fatto che giochi a golf. Nel calcio contano solo i risultati, puoi giocare in modo incredibile, ma se non segni per cinque partite la gente inizia subito a dire che stai attraversando un momento terribile. Ognuno può avere la sua opinione chiaramente, ma a me basta sapere di aver dato tutto in campo per essere felice. Il golf? Mi allontana da ogni sensazione negativa. Tanti mi rinfacciano il fatto di giocarci, non so perché… Il cestista Stephen Curry gioca a golf anche la mattina stessa del match day. Se lo faccio io due giorni prima di una gara, invece scoppia un caso e tutti mi scrivono: ‘Ma cosa stai facendo?'”.

