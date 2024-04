Real Betis-Celta Vigo, probabili formazioni: Pellegrino con Willian José. Ok Aspas

E' tutto pronto per l'apertura della trentunesima giornata del campionato di Liga spagnola che inizierà con l'anticipo tra Real Betis e Celta Vigo, in programma questa sera, alle ore 21:00, allo stadio Benito Villamarín. Un match molto delicato, soprattutto per gli ospiti impegnati nella lotta per non retrocedere. Mentre, d'altro canto, la squadra di Pellegrino è ottava in graduatoria e ambisce a un posto nelle prossime competizioni europee.