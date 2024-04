Il Palermo targato Michele Mignani a caccia dei tre punti e di risposte nel match in programma sabato pomeriggio contro il Cosenza. Alle ore 16:15, allo Stadio "Gigi Marulla", andrà in scena la sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B, la quattordicesima del girone di ritorno.

I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo il pareggio per 2-2 ottenuto fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" contro la Sampdoria, preceduto da quattro sconfitte rimediate in cinque partite, fatali all'ormai ex tecnico Eugenio Corini: numeri che proiettano momentaneamente la compagine siciliana al sesto posto in classifica a quota cinquanta punti, con cinquantasette reti all'attivo e quarantasette gol subiti. Le due formazioni torneranno ad affrontarsi dopo la vittoria per 1-0 conquistata dal Cosenza nel capoluogo siciliano lo scorso 22 settembre, alla luce della rete siglata da Luigi Canotto al minuto 91.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da William Viali - che non vince in campionato dal 17 febbraio - il neo allenatore del Palermo non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Filippo Ranocchia e Aljosa Vasic, oltre agli squalificati Francesco Di Mariano e Fabio Lucioni, mentre restano da valutare le condizioni di Salim Diakitè. Tornano tra i convocati Mamadou Coulibaly, così come Claudio Gomes. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio di Mignani, che dovrebbe puntare ancora una volta sul 3-4-1-2.

Tra i pali uno tra Pigliacelli e Desplanches, che insidia il posto da titolare dell'ex Universitatea Craiova, con Diakitè (in caso di recupero), Nedelcearu e Ceccaroni a comporre la linea difensiva. Chi sostituirà Di Mariano? Diverse le soluzioni, come sottolineato da mister Mignani in sede di conferenza stampa: da Buttaro a Segre fino a Graves per il ruolo di esterno alto insieme a Lund. Se il tecnico opterà per Segre, Stulac e Gomes potrebbero formare la coppia di interni in zona nevralgica. Se giocherà Graves, possibile ballottaggio tra Gomes e Segre. Di Francesco galleggia tra le linee a sostegno del tandem d'attacco formato con ogni probabilità da Brunori e Mancuso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COSENZA-PALERMO:

FORMAZIONI

Serie B 13/aprile ore 16:15 COSENZA PALERMO 4-3-3 Modulo 3-4-1-2 William Viali Allenatore Michele Mignani

In campo Alessandro Micai 1 Michael Venturi -23 Michele Camporese 5 Andrea Meroni 13 Luigi Canotto 31 Mateusz Praszelik 26 Giacomo Calò 14 Mirko Antonucci 16 Tommaso D'Orazio 11 Francesco Forte 10 Gennaro Tutino 9 Mirko Pigliacelli 22 Salim Diakité 23 Ionut Nedelcearu 18 Pietro Ceccaroni 32 Jacopo Segre 8 Leo Stulac 6 Claudio Gomes 5 Kristoffer Lund 3 Federico Di Francesco 17 Matteo Brunori 9 Leonardo Mancuso 7