Modena-Catanzaro, probabili formazioni: Bianco ritrova Manconi, Ambrosino dal 1′

La sfida che aprirà la trentatreesima giornata del campionato di Serie B è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Braglia".

Mediagol ⚽️ 12 aprile - 11:02

E' tutto pronto per la sfida che aprirà la trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Alle ore 20:30, allo Stadio "Braglia", il Modena ospiterà il Catanzaro, con la squadra calabrese in cerca di riscatto dopo il ko interno contro il Como. Un match delicato per entrambe le compagini. Se da una parte, infatti, i padroni di casa andranno a caccia di punti utili per restare lontani dalla zona rossa della classifica, con il rischio di cadere in zona playout, dall'altra gli ospiti vorranno conquistare l'intera posta in palio per non perdere ulteriore terreno in zona playoff.

Il Modena, nel dettaglio, non vince da cinque partite consecutive al "Braglia", mentre il Catanzaro non perde da cinque trasferte di fila. Eppure, nella gara d'andata, lo scorso 4 novembre, ad avere la meglio è stato il Modena grazie alle reti siglate da Jacopo Manconi e Kleis Bozhanaj; per i calabresi in gol Jari Vandeputte. Dopo quel successo, in venti gare sono arrivate solo due vittorie per i canarini, l'ultima il 27 gennaio in casa contro il Parma. Sono trentanove i punti conquistati fin qui dal Modena, che occupa attualmente il tredicesimo posto della classifica del torneo cadetto. Uno score frutto di otto vittorie, quindici pareggi e nove sconfitte, con trentasei gol all'attivo e quarantuno reti subite. Al quinto posto il Catanzaro a quota cinquantadue punti, frutto di quindici successi, sette pareggi e dieci ko; cinquanta le reti siglate in trentadue partite, quarantuno i gol incassati.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Paolo Bianco, Vincenzo Vivarini potrà contare sull'intero organico a disposizione. Tre possibili variazioni per quanto concerne l'undici titolare: testa a testa fra Pompetti e Ghion in mezzo, D’Andrea potrebbe giocare al posto di Sounas, mentre Ambrosino dovrebbe trovare spazio dal primo minuti con Biasci in panchina. Il tecnico del Modena, invece, dovrà fare a meno di Gerli, operato ieri al tendine d'Achille, oltre a Cauz, Guarino, Gargiulo e Vandelli. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-2-1 e sul 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MODENA (3-4-2-1): Seculin; Riccio, Zaro, Pergreffi; Ponsi, Santoro, Palumbo, Corrado; Manconi, Tremolada; Abiuso. Allenatore: Paolo Bianco.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; D'Andrea, Pompetti, Petriccione, Vandeputte; Ambrosino, Iemmello. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

DOVE VEDERE MODENA-CATANZARO IN TV — Il match è visibile in diretta tv su Sky Sport: la partita sarà trasmessa integralmente sul canale 251 con live streaming su Sky Go e NOW. La gara sarà visibile in diretta streaming anche da DAZN.