Rayo Vallecano-Celta Vigo, le probabili formazioni: De Tomas vs Iago Aspas e Larsen

Il Rayo Vallecano è reduce dalla vittoria per 2-0 contro lo Yeclano in Coppa del Re, che ha messo fine a un digiuno di quattro partite senza vittorie in campionato. La squadra è ancora in cerca di continuità, ma ha le qualità per tornare a lottare per le posizioni di vertice. Il Celta Vigo ha iniziato in salita la stagione e negli ultimi mesi ha vissuto l'ennesimo periodo di crisi che lo ha portato a perdere terreno in classifica. La squadra di Rafael Benitez ha un buon attacco, ma deve migliorare la difesa, che ha subito 28 gol, la seconda peggiore della Liga. La partita si preannuncia equilibrata, ma il Rayo Vallecano ha il vantaggio di giocare in casa e di avere un attacco più prolifico.